Вложения инвесторов в Москву выросли на 80 процентов за восемь лет

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За восемь лет инвестиции в российскую столицу выросли на восемьдесят процентов и составили более двух триллионов рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов По его словам, в столице созданы благоприятные условия для инвесторов. Ефимоа отметил, что одной из главных причин притока инвестиций в Москву является создание транспортной инфраструктуры в столице, затраты на которую за восемь лет выросли в 5 раз — до 341,6 миллиарда рублей в прошлом году, передает РИА Новости