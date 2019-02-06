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Жилье в Москве признали самым доступным в мире 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Об этом свидетельствуют данные исследования Global Affordability международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
За пять лет рост среднего дохода россиян на 22 процента обогнал рост средней стоимости жилья в стране, говорится в исследовании. Наряду с российской столицей аналогичная динамика наблюдалась в индийском Мумбаи и городе-государстве Сингапур.
«В Москве, Сингапуре и Мумбаи — самое доступное жилье в мире», — говорится в исследовании.
В целом, по данным Knight Frank, разрыв между доходами населения и доступностью жилья в мире достиг к началу 2019 года 740 миллиардов долларов США.
«Проблема доступности не ограничивается одним или двумя городами на международном уровне. Проблема обеспечения работающего населения доступным жильем актуальна почти для всех успешных городов», — прокомментировал результаты исследования Лиам Бэйли, международный глава департамента исследований Knight Frank.
Согласно данным февральского исследования аналитиков ЦИАН, с начала 2018 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках «старой» Москвы увеличилась на восемь процентов. На первичном рынке Новой Москвы показатель вырос на 16 процентов. Драйверами такого роста эксперты компании называют открытие новых станций метро, высокий спрос и повышение строительной готовности возводимых в столице жилых комплексов.
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Новости Москвы , Lenta.ru , Москва , Мумбаи , Сингапур
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