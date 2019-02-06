20 технопарков планируют построить в новой Москве к 2035 году

На территории Троицкого и Новомосковского округов столицы планируют построить 20 индустриальных комплексов и технопарков к 2035 году, инвесторы проявляют большой интерес к таким проектам, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

«Общая площадь новых индустриальных комплексов и технопарков, которые предполагается построить, составит порядка 12 миллионов квадратных метров. К настоящему времени часть объектов уже строится, остальные — либо на стадии оформления, либо в проработке», — говорится в сообщении.

По оценке мэра столицы Сергея Собянина , инвесторы проявляют большой интерес к таким проектам в Троицком и Новомосковском округах.

«Инвесторы адекватно реагируют на условия и правила игры, предлагаемые руководством города. Резиденты получают обнуление платежей по земле, налогу на имущество, существенное снижение налога на прибыль. Якорные резиденты технопарков могут получить максимальные региональные льготы по налогу на прибыль», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, по его словам, они могут претендовать на финансовую поддержку со стороны властей Москвы в форме целевых субсидий на уплату процентов по кредитам, по договорам лизинга, на организацию и расширение производства за счет научно-технической деятельности.

«В качестве примера успешной работы в новой Москве, высокой инвестиционной эффективности назвал деятельность чешской компании PPF Real Estate Russia, работающей в России уже четверть века», — отмечается в материале.

Офисный парк Comcity — один из ключевых активов в портфеле PPF Real Estate Russia. На сегодняшний день это один из крупнейших проектов комплексной застройки в ТиНАО. Общая площадь застройки — 45 гектаров. На территории Comcity создана качественно новая среда для работы, отдыха и жизни.

«Строительство офисного парка началось в 2012 году. Сначала была спроектирована фаза «Альфа» общей площадью 185 тысяч квадратных метров. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Объем инвестиций превысил 270 миллионов евро», — добавляется в пресс-релизе.

Офисный парк Comcity спроектирован как город в город — этот формат востребован преимущественно со стороны крупных компаний телеком и IТ-сферы, поскольку арендаторы подобного профиля требовательны к окружению и инфраструктуре бизнес-комплекса, к его технологической составляющей и инженерной спецификации.

«В рамках фазы «Браво» (вторая очередь проекта) планируется строительство двух новых офисных зданий класса А, четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров под управлением международного оператора с конференц-залами и зоной ритейла», — уточняется в материале.

Фаза сейчас находится в стадии проектирования, ее общая площадь — около 90 тысяч квадратных метров.

«В перспективе 3-4 лет на территории Comcity также появится современный жилой комплекс с развитой социальной инфраструктурой: медицинским центром, школой и детским садом. Строительство этих объектов планируется начать в конце 2019 года», — добавляется в пресс-релизе.

Инвестиции обеспечивают динамику развития в ТиНАО, в течение 6,5 лет здесь построили 100% жилья и около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест.

«В общей сложности внебюджетных средств в строительство жилья, социальных, транспортных и инженерных объектов вложено в объеме 700 миллиардов руб. Еще 170 миллиардов пошли на развитие инфраструктуры», — отметил Жидкин.

Он уточнил, что по прогнозам, к 2020 году общий объем вложенных денег составит 2,5 триллиона рублей, к 2030 году — 5,9 триллиона рублей, а к 2035 — 7 триллионов.