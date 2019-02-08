Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро начались испытания поезда «Москва-2019» 

Москва меняется + ещё 20 11 часов назад
Фото: ©️ Полина Наседкина / Москва меняется
В столичной подземке начались испытания нового инновационного поезда «Москва-2019». Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.
«После завершения всех испытаний поезда «Москва-2019» начнут перевозить пассажиров. Сейчас мы выбираем несколько линий столичной подземки, на которых можно будет запустить инновационные составы», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Отмечается, что в новой модификации поезда «Москва-2019» над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения и новые шестиугольные поручни, размещенные на потолке.
Москва меняется: последние новости
С 1 марта камеры в Москве начнут штрафовать автомобилистов за выезд на вафельную разметку «Ночь ужасов» пройдет 9 февраля на катке «Ракета» на ВДНХ В Аптекарском огороде пройдёт V выставка «Репетиция весны»
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение