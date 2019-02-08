В московском метро начались испытания поезда «Москва-2019»

В столичной подземке начались испытания нового инновационного поезда «Москва-2019». Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.

«После завершения всех испытаний поезда «Москва-2019» начнут перевозить пассажиров. Сейчас мы выбираем несколько линий столичной подземки, на которых можно будет запустить инновационные составы», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что в новой модификации поезда «Москва-2019» над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения и новые шестиугольные поручни, размещенные на потолке.