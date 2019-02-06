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Скейтпарк и батутный центр могут появиться на юге Москвы 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты, отвечающие за формирование программы "Мой район", учтут предложения школьников создать новый скейтпарк и открыть батутный центр на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева.
Депутат встретился с учениками школ Южного административного округа, чтобы узнать их мнение о благоустройства территории от Каширского шоссе до Нижних Царицынских прудов. Выяснилось, что подростки хотят сделать там скейтпарк и роллердром, а также площадку для воркаута.
"Говорят, место очень красивое, но пока заброшенно и не благоустроенно", — уточнил Антонцев.
Представитель городского парламента добавил, что школьники поделились и своими представлениями о современных жилых домах. Кроме того, у них есть идеи по реконструкции кинотеатра "Мечта" в Москворечье-Сабурове.
"Предлагают сделать его общественным пространством и для отдыха, и для занятий спортом. Например, открыть там батутный центр. До сих пор таких предложений не звучало", — рассказал глава комиссии.
Помимо этого, подростки предложили установить фонари в стиле архитектора Антонио Гауди на набережной Москвы-реки от парка Коломенское до Братеевского каскадного парка.
По итогам встречи Антонцев составил список лучших проектов, который направит в качестве предложений для включения в программу.
Ранее стало известно, что в текущем году благоустроят территорию у станции метро "Некрасовка". Там появится прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками.
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