Лису заметили на льдине на Москве‑реке

Очевидцы заметили раненую лису на льдине на Москве-реке в районе Павелецкой набережной, до нее пытаются добраться спасатели, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Оперативному дежурному поступил звонок от жительницы о том, что на Павелецкой набережной, дом 8 на льдине на реке находится лиса. Спасатели МГПСС «Крымский мост» следуют к месту нахождения животного», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у лисы повреждена лапа и она ведет себя весьма агрессивно.