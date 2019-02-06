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Лису заметили на льдине на Москве‑реке 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Очевидцы заметили раненую лису на льдине на Москве-реке в районе Павелецкой набережной, до нее пытаются добраться спасатели, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
«Оперативному дежурному поступил звонок от жительницы о том, что на Павелецкой набережной, дом 8 на льдине на реке находится лиса. Спасатели МГПСС «Крымский мост» следуют к месту нахождения животного», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у лисы повреждена лапа и она ведет себя весьма агрессивно.
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Новости Москвы , РИАМО
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