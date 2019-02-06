На участке Москва-Одинцово запустили две «Иволги»

Между Белорусским вокзалом и станцией Одинцово начали курсировать два поезда «Иволга», оснащенные Wi-Fi и USB-розетками. Салоны новых поездов также оборудованы современной системой климат-контроля, а дверные проемы — тепловыми пушками, которые не дают теплому воздуху покидать вагоны в зимнее время.

«Иволги» выполняют экспресс-рейсы, не останавливаясь на промежуточных станциях. Время в пути от Белорусского вокзала до станции Одинцово составляет 21 минуту.

Электропоезда состоят из шести вагонов. Широкие двери и отсутствие тамбуров позволяют пассажирам свободно перемещаться по салону и удобно входить и выходить из поезда.

Предполагается, что поезда «Иволги» будут ходить по первым двум Московским центральным диаметрам. Движение по МЦД планируется запустить до начала следующего года.