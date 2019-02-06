Животные в Московском зоопарке могут выйти из спячки раньше времени из-за теплой погоды

Некоторые животные в Московском зоопарке могут выйти из спячки раньше положенного времени из-за потепления, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе зоосада.

"В случае продолжительного раннего потепления животные могут проснуться раньше: дело в том, что все они чувствуют колебания температур, равно как и таяние снежного покрова. Поэтому наступившее потепление, если оно продержится длительное время, может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зимнее время во сне и спячке", — сказали в пресс-службе.

Также в специальных холодильных камерах зиму проводят летучие мыши и тушканчики.

"Всю зиму наши специалисты тщательно следят за состоянием тех животных, которые находятся в состоянии спячки или зимнего сна. Тушканчиков, например, регулярно достают из холодильных камер, взвешивают и осматривают, если животное сильно теряет вес, его будят и возвращают к нормальному режиму. Мы готовы к любым неожиданностям, таким как ранее пробуждение, например. В зоопарке животные переносят его гораздо легче, чем в природе, где им никто не может помочь с добычей корма и постепенным восстановлением обменных процессов", — привела пресс-служба слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Первая в этом году оттепель была зафиксирована в Москве 15 января — столбик термометра в столице поднялся до 0,3 градуса выше нуля. По данным метеорологов, ближе к середине месяца в столицу вернутся морозы до минус 15 градусов.