Собянин открыл новое здание ОВД Хорошево-Мневники

"Многое ремонтируем, больше проводим капитального ремонта, так как приличные здания, и их можно отремонтировать. Но есть такие, которые бессмысленно ремонтировать, поэтому мы приняли решение построить около 20 новых зданий ОВД, и мы приступили к этой программе. Вы одни из первых, по которым такие работы проведены. Так что поздравляю с новосельем!" — сказал мэр столицы.

Начальник роты, майор полиции Игорь Копылов рассказал, в каких условиях приходилось работать отделу ранее, в старом здании.

"Ютились по пять человек в кабинете. Сейчас у каждого сотрудника свой кабинет, свой компьютер, принтер. Теплый гараж. Раньше условия были невыносимые. Также для приема граждан все преобразовано полностью", — добавил он.

Новое трехэтажное здание ОМВД по району Хорошево-Мневники находится на улице Берзарина. Строительство шло с апреля 2017 года по август 2018 года, работы велись за счет бюджета Москвы.

Объект площадью 4,8 тысячи квадратных метров возвели по инди­ви­дуа­льному проекту с учетом специфики работы полиции. Здание облицовано плитами темно-коричневого клинкера. Его архитектурная особенность — вогнутый фасад, хорошо просматривающийся с улицы Берзарина.

Отдел полиции в Хорошево-Мневниках оснащен сов­ременными инженерными системами. В здании есть помещения для размещения структурных подразделений полиции, включая штаб, дежурную часть, отделение уголовного розыска, следственный отдел, подразделение тылового обеспечения и другие.

Кроме того, там предусмотрен стрелковый тир для учебно-тренировочных занятий с огневыми рубежами до 25 метров на 4 места. Огневая зона тира оборудована электронными мишенями. В отделе расположены спортзал, условно разделенный на тренажерный зал и борцовский клуб, столовая, подземная автостоянка.

В здании установлена система выявления диверсионно-террористических средств, которая включает пункты досмотра на входах в здание и на въездах на территорию ОМВД, и специальное оборудование. Это металлодетекторы, рентгено-телевизионный интроскоп, ионно-дрейфовые детекторы взрывчатых веществ, дозиметры-радиометры и другое.