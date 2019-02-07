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Около 150 московских школьников сдадут ЕГЭ по китайскому языку в этом году 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уже 148 человек в Москве зарегистрировались на Единый государственный экзамен по китайскому языку, рассказал заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
"Сто сорок восемь участников зарегистрировались на экзамен по китайскому языку, проведено уже две апробации. Сейчас идет подготовка экспертов, которые будут проверять письменную и устную часть. Китайский язык пройдет и в досрочный и в основной период", — рассказал Постульгин.
Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 90 тысяч москвичей, 60 тысяч из которых — выпускники этого года. Ранее стало известно, что с 2018/19 учебного года выпускники 11 классов впервые получат возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он станет пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.
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