Мошенники начали прикрываться Роспотребнадзором

Новый вид телефонного мошенничества появился в Москве . Аферисты представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают обналичить денежные сертификаты после оплаты комиссии, предупреждает столичное управление ведомства.

На злоумышленников пожаловалась жительница Одинцовского района Подмосковья . Ей позвонил человек, назвавшийся делопроизводителем управления Роспотребнадзора по Москве. Он сказал, что на имя женщины есть сертификат на сумму 350 тысяч рублей.

Мошенник назвал имя и должность, а также номер и серию документа, о котором шла речь. За женщиной, по его утверждению, оставалась лишь оплата комиссии в 17,5 тысячи рублей. Деньги нужно было отправить на карту физического лица.

"После дополнительного требования оплаты еще и налога в размере 71,5 тысячи рублей, мошенники перестали выходить на связь", — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты управления не обращаются к гражданам по вопросам каких-либо выплат, в том числе компенсаций, оказания финансовой помощи, и не занимаются сбором финансовых средств и контролем за их выплатой.

Если подобные звонки поступают, то граждан вероятней всего, хотят обмануть. Поэтому стоит обратиться в полицию и направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве.