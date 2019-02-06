На развязке МКАД с Волоколамским шоссе построят новые съезды

Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На пересечении шоссе и МКАД создадут по пять полос в каждую сторону, а также три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход расширят до трех полос движения в каждую сторону. Проект планировки также предполагает возведение боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, строительство разворотной эстакады с внутренней на внешнюю сторону кольцевой автодороги», — говорится в сообщении.

Отметим, что в конце января на Волоколамском шоссе открыли разворотную эстакаду, благодаря которой автомобилисты экономят время в дороге.

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

Текст © Дарья Миллер / Москва меняется

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