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На развязке МКАД с Волоколамским шоссе построят новые съезды 

Москва меняется + ещё 5 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«На пересечении шоссе и МКАД создадут по пять полос в каждую сторону, а также три полосы по боковому проезду. Под путепроводом в сторону центра основной ход расширят до трех полос движения в каждую сторону. Проект планировки также предполагает возведение боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, строительство разворотной эстакады с внутренней на внешнюю сторону кольцевой автодороги», — говорится в сообщении.
Отметим, что в конце января на Волоколамском шоссе открыли разворотную эстакаду, благодаря которой автомобилисты экономят время в дороге.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
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