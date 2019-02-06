До конца года построят мост на Карамышевской набережной

Строительство балочного моста в районе Карамышевской набережной в Москве завершится в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает департамент строительства Москвы.

Протяженность моста составит 600 метров. Он будет проходить через Карамышевское спрямление Москвы-реки через шлюз Канала имени Москвы. Переправа обеспечит съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.

Мост станет частью последнего участка строительства Северо-западной хорды. Департамент отметил, что уже возведены опоры на обеих сторонах реки. Продолжается строительство пролета через канал. На мосту будет по три полосы автомобильного движения в каждом направлении.

Также предусмотрена реконструкция улиц Нижние Мневники, Народного ополчения и Карамышевской набережной.

До конца 2019 года в Москве построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. К наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова. Также будет построена разворотная эстакада на Волоколамском шоссе.