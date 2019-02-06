Особняк в стиле модерн на Вятской улице признали памятником архитектуры

Особняк Густава Келлера, который находится на территории бывшей Бутырской слободы на улице Вятская, 35, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Он был построен в стиле модерн в 1909 году. Немецкий подданный Густав Келлер прожил в особняке до 1914 года. В советское время в доме находился райком комсомола Тимирязевского района, а позже — отделение ГИБДД

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения здание охраняется государством. Его исторический облик запрещается нарушать, любые ремонтные и реставрационные работы должны будут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия.

Отметим, что список объектов культурного наследия в Москве регулярно пополняется. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников.