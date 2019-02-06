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Особняк в стиле модерн на Вятской улице признали памятником архитектуры 

Вечерняя Москва + ещё 1 7 часов назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Особняк Густава Келлера, который находится на территории бывшей Бутырской слободы на улице Вятская, 35, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
Он был построен в стиле модерн в 1909 году. Немецкий подданный Густав Келлер прожил в особняке до 1914 года. В советское время в доме находился райком комсомола Тимирязевского района, а позже — отделение ГИБДД.
После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения здание охраняется государством. Его исторический облик запрещается нарушать, любые ремонтные и реставрационные работы должны будут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия.
Отметим, что список объектов культурного наследия в Москве регулярно пополняется. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников.
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