Особняк Густава Келлера, который находится на территории бывшей Бутырской слободы на улице Вятская, 35, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
Он был построен в стиле модерн в 1909 году. Немецкий подданный Густав Келлер прожил в особняке до 1914 года. В советское время в доме находился райком комсомола Тимирязевского района, а позже — отделение ГИБДД.
После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения здание охраняется государством. Его исторический облик запрещается нарушать, любые ремонтные и реставрационные работы должны будут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия.
Отметим, что список объектов культурного наследия в Москве регулярно пополняется. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников.