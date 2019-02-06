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Названы самые популярные маршруты московского метро 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен составил список самых популярных маршрутов. Рейтинг был составлен по данным пользователей мобильного приложения «Метро Москвы». С помощью этого сервиса горожане прокладывают около двух миллионов маршрутов ежедневно.
В итоге самыми популярными местами отправления стали конечные станции метро: «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково». Пассажиры заканчивают свой маршрут чаще всего на «Курской», «Киевской» и «Комсомольской». Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Отметим, что пассажиры часто строят свой маршрут рядом с популярными и любимыми москвичами местами для отдыха, развлечений и прогулок. Поэтому они доезжают до «ВДНХ», «Арбатской» и «Охотного Ряда». Дорога занимает от 17 до 36 минут.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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