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Уличные артисты смогут выступить в столичных парках 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Парки начинают принимать заявки от уличных музыкантов и артистов, желающих выступать на их площадках летом. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Площадки для выступления уличных артистов предоставляют 22 городских парка Департамента культуры Москвы, среди которых Парк Горького, сад «Эрмитаж», парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники» и другие.
В пресс-службе Мосгорпарка рассказали, что подобный конкурс проводится с 2016 года. Для того чтобы получить разрешение на выступление, каждый желающий должен прислать в администрацию парка заявку, где будет указано название коллектива, количество участников, репертуар, желаемое место в парке, и видеозапись с примером выступления. Каждая поступающая заявка рассматривается дирекцией парка в течение пяти дней.
— Ежегодно во все парки приходит несколько сотен заявок, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка. — Часть из них отклоняется, главная причина — содержание заявки и ее несоответствие концепции парка. Средняя продолжительность выступлений — около двух часов. Основные жанры — джаз, рок-н-ролл, авторская песня.
В каждом парке для уличных артистов в этом году отведут по несколько специальных площадок. Например, в Парке Горького и «Музеоне» будет создано восемь площадок. Артистам предложат выступить на Крымской набережной, на косых аллеях и на площади у Андреевского моста.
— Уличные артисты не должны платить за место для выступления в парке, — подчеркнули в пресс-службе Мосгорпарка. — Но они должны будут придерживаться правил.
Так, во время выступления будет запрещено использовать нецензурную лексику. Мощность звукоусилительной аппаратуры не должна превышать 60 децибел, чтобы не беспокоить горожан из близлежащих домов.
Прием заявок от артистов в парке «Сокольники» и музее-заповеднике «Коломенское» рассматривается на протяжении всего года. В других парках запросы рассматриваются с 1 февраля, середины апреля или с 1 мая.
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Новости Москвы , Эрмитаж , Москва
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