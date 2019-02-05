Зачем нужна реформа оплаты поездок в московском метро

Столичный метрополитен начал разработку системы зональной оплаты проезда — и это немедленно вызвало бурную негативную реакцию среди оппозиции. Многие отстаивают устаревшую, еще советскую систему тарификации. При этом не замечается ни то, какую пользу могут принести изменения, ни то, чем они вообще вызваны.

Новость о том, что московский метрополитен заказал разработку системы зональной оплаты проезда вызвала ожидаемое возмущение и активность оппозиционеров. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков , в частности, написал: «По кому такая тарификация ударит в первую очередь. Кто ездит через весь город? Те, кто живет на его окраинах или в Новой Москве . То есть те люди, кто и так расплачивается своим временем за отсутствие инфраструктуры на местах и отдаленность от центра, будут платить еще и деньгами».

Странно, что Гудков не предложил сделать «плоские» тарифы для такси — заплатил 100 рублей и едешь через всю Москву. Ты же ведь и так «расплачиваешься своим временем». Почему-то либеральные убеждения у многих либералов сочетаются с какими-то ультракоммунистическими представлениями о тарифной политике.

Ещё один «специалист» — основатель уже подзабытого «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов у себя в «Фейсбуке» поделился откровениями. Оказывается, компания, которой заказали программу развития московского метрополитена, якобы тупо скопировала аналогичную в Лондоне, поэтому в Москве скоро метрополитен будет стоить как в британской столице и оплачиваться по той же зональной системе.

«Особенность транспортной системы Лондона в том, что там очень дорого передвигаться. Именно поэтому там можно часто встретить велосипедистов», — пишет Шкуматов, не приводя никаких доказательств своих утверждений кроме сакраментального «я так думаю!»

В Лондоне, отметим, шесть основных зон, большинство интересующих туристов достопримечательностей находятся в первой и второй. Главный аэропорт Хитроу — в шестой зоне. Билет на разовую поездку стоит, действительно, дорого, но максимальное дневное списание в центральных зонах — 6,5 фунтов, то есть около 550 рублей. Действительно, по российским меркам это дорого, но в Британии очень недёшево абсолютно всё, а не только проезд в метрополитене.

В Москве пока что метро до аэропортов не доходит, но вскоре должно — жёлтая ветка придёт во Внуково

Несколько странно, если поездка от Медведково до Внуково (около 50 километров) будет стоить столько же, сколько от Арбатской до Александровского сада (около 500 метров). Хотя москвичи и гости столицы привыкли, что и одна остановка, и сколько угодно остановок на метро оплачивается одинаково.

Но это лишь вопрос привычки. Современная система оплаты общественного транспорта в Москве — без зон — это наследие той же советской системы, что и водо— и газоснабжение без счётчиков. Хотя следует подчеркнуть, что электричество в СССР тарифицировалось по счётчикам, как и, например, междугородняя связь.

Советские экономисты вовсе не были бездарными утопистами. Решение об установке счётчиков или о предоставлении услуги «пакетом» принималось на основе удобства и дешевизны как самого ресурса, так и механизма его учёта. Электричество и межгород было выгоднее считать. Воду и газ — платить за некий «усреднённый» объём потребления.

То же самое с внутригородским транспортом. Контролировать вход и выход пассажиров было технически сложно, как и запускать контролёров, поэтому никаких зон ни в метро, ни наземном транспорте не было. Эта система сохранилась и сейчас — за исключением Троицкого округа.

А вот в подмосковных электричках зональный проезд как был в советское время, так и остался до сих пор.

В результате человек, который сядет на метро в подмосковных Люберцах, заплатит одинаковую цену и за пару остановок, и за несколько десятков. А для пассажира электрички разница будет ровно в три раза, если он выйдет в Выхино или если поедет до Казанского вокзала. Московские власти пытались добиться от железнодорожников отмены этой системы, чтобы уменьшить число пассажиров на и без того перегруженной станции, в честь которой назван «эффект Выхино», но безуспешно.

Наличие или отсутствие зональной системы оплаты — это лишь вопрос привычки. Ни о какой «справедливости» или «несправедливости» появления зон в Москве или их ликвидации в Подмосковье в данном случае говорить нет смысла.

Почему метрополитен заказал систему зональной оплаты именно сейчас? Очень просто. В конце этого года или, что более вероятно, в начале следующего, проходящие через Москву электрички станут полноценной частью городского транспорта. И, как обещают в мэрии, оплачивать их можно будет с помощью карты «Тройка». Сейчас пользоваться электричкой в Москве заметно менее удобно, чем остальными видами транспорта именно из-за необходимости покупать отдельный билет.

Единственное, о чем пока умалчивают власти — будет ли пересадка на электрички (для которых по аналогии с МЦК придумали аббревиатуру МЦД — московские центральные диаметры) бесплатной для пассажиров, как на МЦК, или платной — как на трамвай или автобус (за исключением некоторых тарифов «Тройки»)?

В любом случае, если человек едет из Подольска в Одинцово или если от Подольска до Царицыно, стоимость проезда будет разной — вряд ли железнодорожники согласятся на уравниловку. И нужно каким-то образом списывать эти разные тарифы с «Тройки». Поэтому и нужна система зональной оплаты. Никаких зверств и разделения существующего в пределах МКАД метро на шесть зон по лондонскому образцу пока что совершенно не требуется.

Другой вопрос, что мэрия традиционно забыла объяснить гражданам свои действия, но это уже стало привычным. Все привыкли к жизни без ларьков возле метро, но «ночью длинных ковшей» возмущались многие.

Если электрички вольются в общую систему московского городского транспорта, это станет действительно удобнее:

например, на станцию Текстильщики в утренний час пик войти проблематично из-за того самого «эффекта Выхино», при этом электрички в сторону Курской идут полупустыми — большинство выходит в Царицыно, что дешевле и удобнее.

Конечно, опасения о том, что после постройки большой кольцевой линии людей будут, в том числе финансовыми мерами, заставлять ездить с окраины на окраину, минуя центр, имеют под собой некоторые основания. Именно так это реализовано в Лондоне, там поездка с окраины на окраину обойдётся дешевле, если выбрать маршрут в объезд.

Но это уже вопрос отдаленного будущего. И наверняка те, кто ездит на работу из окраины в центр, только одобрят, если тех, кому нужно на другую окраину, тарифными методами убедят поехать по большому кольцу или на электричке.

До тех пор, пока Россия останется москвоцентричной, а московская агломерация — перенаселенной, власти будут вынуждены придумывать методы, как снизить давку в час пик и нагрузку на общественную инфраструктуру в целом.

Зональная оплата проезда в метро — один из таких методов, и бояться его бессмысленно и глупо.