Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь автобусных маршрутов Москвы изменятся из-за строительства метро 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перекрытие участка Коломенской улицы, связанное со строительством новой линии метро, отразится на семи автобусных маршрутах в районе Нагатинский Затон. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
С 9 февраля изменятся маршруты №156, 219, 670, 670к, 724, 724к, 751. Автобусы №156 поедут от остановки "Кленовый бульвар". Они отвезут пассажиров до улицы Новинки, Коломенской набережной, а также Затонной и Судостроительной улицы. Маршрут №219 проследует по тем же улицам, а еще заедет на Якорную.
В пресс-службе уточнили, что автобусы №670 и 670к поедут между станцией метро "Коломенская" и остановкой "Диспансер". Временное объединение предстоит и маршрутам №724 и 724к.
Подробные изменения маршрутов отражены на сайте предприятия.
К концу января весь наземный транспорт столицы для удобства москвичей оснастили валидаторами. Всего в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах появилось 22,5 тысячи считывателей проездных билетов.
Москва24: последние новости
"Ночь ужасов" пройдет на ВДНХ 9 февраля Новая техника поможет выявить нелегальных перевозчиков на дорогах Москвы Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
Россия обратились к Японии по ракетному договору
Армия Политика
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Медведев уволил главу Ростуризма
Общество Экономика
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение