Часть Коломенской улицы в Москве перекроют из-за строительства метро

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН. Часть Коломенской улицы перекроют с 9 февраля (там строят метро). Пустим маршруты в объезд. Основное — объединим № 724 и 724к. Подробно вот: https://t.co/jAbtDyEq6d. Схема — вот👇🏻



Есть кто с района? Забирайте, это на пару лет. pic.twitter.com/OGMmNZYmns— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 5 февраля 2019 г. В связи со строительством станции Большой кольцевой линии столичного метро «Нагатинский Затон» на юге Москвы с 9 февраля будет перекрыта для движения автотранспорта часть улицы Коломенская. Об этом сообщает Мосгортранс в своем Twitter-аккаунте.

— Часть Коломенской улицы перекроют с 9 февраля (там строят метро). Пустим маршруты в объезд, — говорится в сообщении.

Изменения коснутся автобусных маршрутов, в первую очередь, № 724 и 724к. Они будут объединены. Автобусы будут следовать от Нагатинского затона по Коломенской улице до новой конечной остановки «Кленовый бульвар» на пересечении улицы Новинки с Кленовым бульваром).

Скорректированы также будут автобусные маршруты № 156, 219, 670 и 670к, а также № 751.

Уточняется, что ограничение будет действовать несколько лет. Подробное описание всех изменений опубликовано на официальном сайте Мосгортранса.

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