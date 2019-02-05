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Часть Коломенской улицы в Москве перекроют из-за строительства метро 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В связи со строительством станции Большой кольцевой линии столичного метро «Нагатинский Затон» на юге Москвы с 9 февраля будет перекрыта для движения автотранспорта часть улицы Коломенская. Об этом сообщает Мосгортранс в своем Twitter-аккаунте.
— Часть Коломенской улицы перекроют с 9 февраля (там строят метро). Пустим маршруты в объезд, — говорится в сообщении.
Изменения коснутся автобусных маршрутов, в первую очередь, № 724 и 724к. Они будут объединены. Автобусы будут следовать от Нагатинского затона по Коломенской улице до новой конечной остановки «Кленовый бульвар» на пересечении улицы Новинки с Кленовым бульваром).
Скорректированы также будут автобусные маршруты № 156, 219, 670 и 670к, а также № 751.
Уточняется, что ограничение будет действовать несколько лет. Подробное описание всех изменений опубликовано на официальном сайте Мосгортранса.
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