В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находится ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению — на 23,4%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16% (на предыдущей неделе — 0,25%)", — говорится в сообщении.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве против гриппа привили более 7,5 миллионов человек, что составляет 60,7% от населения столицы. В том числе, за счет работодателей привили 2,6 миллиона человек.