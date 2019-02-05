Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидпорога 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / stokkete
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве находится ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению — на 23,4%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16% (на предыдущей неделе — 0,25%)", — говорится в сообщении.
При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве против гриппа привили более 7,5 миллионов человек, что составляет 60,7% от населения столицы. В том числе, за счет работодателей привили 2,6 миллиона человек.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение