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График поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится на два дня 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиров электричек Курского и Рижского направлений МЖД предупредили об изменениях графика 12 и 13 февраля. Это связано с запланированными работами на станции Тушино, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
Отмечается, что работы будут проводиться в дневное время. Из-за этого десять электропоездов будут отменены.
В компании извинились перед пассажирами и попросили учитывать изменения при планировании маршрутов поездок. Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, либо в приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что с 4 по 15 февраля расписание электричек изменилось на Савеловском направлении. Корректировки в расписании вызваны ремонтом контактной сети на участке Катуар — Икша.
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