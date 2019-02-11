Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве запустят первый в России беспилотный трамвай 

News.ru + ещё 23 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Москве в ближайшие несколько недель начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая. На первых порах он будет курсировать без пассажиров, а в кабине будет водитель.
Сообщается, что беспилотный трамвай будет курсировать на маршруте №17 Останкино — Медведково на северо-востоке Москвы. Он создан на базе модели «Витязь-М», который строит «ПК Транспортные системы», пишет газета «Ведомости».
На первом этапе контролировать движение трамвая будет водитель. Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин рассказал о том, что система сможет вмешиваться в действия водителя только в двух случаях. Трамвай автоматически затормозит, если на пути движения будут посторонние объекты, и сбавит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном участке дороги или в плохих погодных условиях.
Отмечается, что коммерческая эксплуатация беспилотного трамвая может начаться уже в 2021 году.
News.ru ранее писал о том, что на Московском центральном кольце через два года внедрят беспилотные поезда. Тестовые поездки в автоматическом режиме пройдут в этом году.
News.ru: последние новости
Москва стала второй в мире по числе автомобилей каршеринга Снег в Москве стали вывозить для утилизации Москвичи услышат игру знаменитого органиста в «Зарядье»
Комментарии
Новости Москвы , Ведомости , Москва
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Боня «отшила» Мамаева
Шоу-бизнес Статьи
Испанец убил и расчленил россиянку
Криминал Статьи
В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД
Политика Армия
Мадуро нанесли еще один «военный удар»
Латинская Америка В мире
Сенатор закатил лакшери-вечеринку с Лободой для жены
Политика
Задержанные украинские моряки стали офицерами
В мире Украина
Стала известна судьба атаковавших Новую Землю медведей
Общество
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
Армия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение