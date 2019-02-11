В Москве запустят первый в России беспилотный трамвай

Москве в ближайшие несколько недель начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая. На первых порах он будет курсировать без пассажиров, а в кабине будет водитель.

Сообщается, что беспилотный трамвай будет курсировать на маршруте №17 Останкино — Медведково на северо-востоке Москвы. Он создан на базе модели «Витязь-М», который строит «ПК Транспортные системы», пишет газета «Ведомости»

На первом этапе контролировать движение трамвая будет водитель. Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин рассказал о том, что система сможет вмешиваться в действия водителя только в двух случаях. Трамвай автоматически затормозит, если на пути движения будут посторонние объекты, и сбавит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном участке дороги или в плохих погодных условиях.

Отмечается, что коммерческая эксплуатация беспилотного трамвая может начаться уже в 2021 году.

News.ru ранее писал о том, что на Московском центральном кольце через два года внедрят беспилотные поезда. Тестовые поездки в автоматическом режиме пройдут в этом году.