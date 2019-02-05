В московском метро отреагировали на новости о новых тарифах

В столичном метрополитене опровергли информацию о введении новой билетной системы с зональной тарификацией. Об этом во вторник, 5 февраля, RNS сообщил представитель подземки.

«В московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд», — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что единая билетная система для всего общественного транспорта города, которая разрабатывается по поручению департамента транспорта, предусматривает технические возможности для записи и считывания зональных билетов.