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В московском метро отреагировали на новости о новых тарифах 

Мослента 2 часа назад
Фото: ТАСС
В столичном метрополитене опровергли информацию о введении новой билетной системы с зональной тарификацией. Об этом во вторник, 5 февраля, RNS сообщил представитель подземки.
«В московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд», — уточнил собеседник агентства.
Вместе с тем он отметил, что единая билетная система для всего общественного транспорта города, которая разрабатывается по поручению департамента транспорта, предусматривает технические возможности для записи и считывания зональных билетов.
Ранее один из участников ИT-рынка рассказал РБК о том, что в московской подземке внедрят новую систему оплаты, когда цена поездки будет зависеть от зоны, в которую направляется пассажир. Также сообщалось, что в компании уже провели тендер и выбрали исполнителя проекта новой билетной системы. Сумма контракта составила 670 миллионов рублей, а работы по внедрению системы должны начаться в 2020 году.
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Новости Москвы , РБК
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