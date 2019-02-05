В столичном метрополитене опровергли информацию о введении новой билетной системы с зональной тарификацией. Об этом во вторник, 5 февраля, RNS сообщил представитель подземки.
«В московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд», — уточнил собеседник агентства.
Вместе с тем он отметил, что единая билетная система для всего общественного транспорта города, которая разрабатывается по поручению департамента транспорта, предусматривает технические возможности для записи и считывания зональных билетов.
Ранее один из участников ИT-рынка рассказал РБК о том, что в московской подземке внедрят новую систему оплаты, когда цена поездки будет зависеть от зоны, в которую направляется пассажир. Также сообщалось, что в компании уже провели тендер и выбрали исполнителя проекта новой билетной системы. Сумма контракта составила 670 миллионов рублей, а работы по внедрению системы должны начаться в 2020 году.