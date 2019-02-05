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Лебеди улетели из вольера мини‑зоопарка в Москве 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трех лебедей, улетевших из столичного мини-зоопарка «Заречье», поймали спасатели, сейчас птиц вернули в вольер, говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).
«На поисково-спасательную станцию «Троицкая» поступила информация от охраны мини-зоопарка «Заречье» о том, что из вольера улетели три лебедя. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Троицкая» с помощью устройства для спасения животных поймали лебедей», — говорится в сообщении.
Пойманных птиц вернули в вольер мини-зоопарка. Лебеди не пострадали, отмечается в материале.
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