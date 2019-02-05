Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 

Российская Газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В столичном метрополитене опровергли информацию о вводе системы зональной тарификации в ближайшие годы. Новость распространили СМИ со ссылкой на конкурсную документацию по разработке новой билетной системы Москвы. Тендер стоимостью 670 млн рублей был разыгран в конце прошлого года.
В частности, в документе говорится: «В 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта, и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию».
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московского метрополитена, речь в документе идет не о регулировании тарифов, а о создании единой билетной системы для разных видов транспорта.
"Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы, — отметили в пресс-службе. — В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов".
После присоединения территории Новой Москвы, например, на наземном транспорте в течение нескольких лет действует две тарифные зоны — одна в ТИНаО, другая — в «Большой» Москве. Новое программное обеспечение будет учитывать все эти аспекты.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках обновления билетной системы усовершенствуется программное обеспечение для выпуска карты «Тройка», и ее можно будет персонифицировать. Действующий билет из-за устаревшего типа чипа не дает такой возможности.
Российская Газета: последние новости
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках Дептранс: Перебоев с продуктами в Москве не будет
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Украина заминировала Москву
Происшествия
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали семичасовым рабочим днем
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение