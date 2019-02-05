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В Москве число нелегальных перевозчиков снизилось на 95% в 2018 году 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Число нелегальных маршрутов и перевозчиков-нелегалов снизилось в Москве на 95% благодаря взаимодействию властей с Ространснадзором и правоохранительными органами: в частности, в 2018 году арестовано было 2,4 тысячи автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) вместе с ГКУ "Организатор перевозок" и другими контрольно-надзорными органами проверяют работу транспортных компаний, перевозящих пассажиров в Москве. В 2018 году в отношении недобросовестных перевозчиков вынесено около 2,5 тысяч штрафов за несоблюдение требований законодательства, более 2,4 тысяч автобусов и автомобилей арестованы и перемещены на специализированные стоянки. В результате совместной работы в Москве на 95% снизилось количество нелегальных маршрутов и перевозчиков", — сообщили во вторник в пресс-службе департамента.
Как уточняется в сообщении, Ространснадзором, управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве и столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД) проводится весовой контроль грузовиков. Так, в 2018 году были взвешены 5,7 тысячи грузовых автомобилей, составлено 2135 актов о превышении весовых параметров, 636 грузовиков перемещены на спецстоянки, уточнили в пресс-службе.
Ранее департамент транспорта передал Ространснадзору новые служебные автомобили и специализированную технику. Как уточнили в ведомстве, по поручению мэра Сергея Собянина, в рамках программы "Безопасный город" мэрия закупила 21 автомобиль Renault Duster, 6 автомобилей Toyota Camry, 36 планшетных компьютеров, 89 автомобильных видеорегистраторов и другую технику.
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Новости Москвы , Автоспорт , Общество , Экономика , Сергей Собянин , Ространснадзор , ГИБДД , МВД , Москва
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