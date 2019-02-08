В Москве решат судьбу трехсот домов

По его словам, около трехсот домов из всех вошедших в программу решили не сносить, так как они были признаны ценными градостроительными объектами.

«Сейчас мы делаем анализ, что делать с этими зданиями, реконструировать, ремонтировать, приспособить под другие нужды», — пояснил чиновник.

Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время ведутся поиски стартовых площадок для переселения жителей этих домов.

В декабре прошлого года стало известно, что в 2019-м будет построено и передано под заселение 20 домов с более чем 5,3 тысячи квартир. Отмечалось, что строительство ведется за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.