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В Москве решат судьбу трехсот домов 

Мослента + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти столицы проводят анализ объектов центрального округа, которые попали в программу реновации, чтобы в дальнейшем определить их судьбу. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
По его словам, около трехсот домов из всех вошедших в программу решили не сносить, так как они были признаны ценными градостроительными объектами.
«Сейчас мы делаем анализ, что делать с этими зданиями, реконструировать, ремонтировать, приспособить под другие нужды», — пояснил чиновник.
Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время ведутся поиски стартовых площадок для переселения жителей этих домов.
В декабре прошлого года стало известно, что в 2019-м будет построено и передано под заселение 20 домов с более чем 5,3 тысячи квартир. Отмечалось, что строительство ведется за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года, в нее вошел 5171 дом. Планируется расселить более 350 тысяч квартир. По данным на декабрь 2018-го, утверждены 295 стартовых площадок, построены 37 домов для переселения.
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Новости Москвы , Пожары , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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