Бесплатный Wi-Fi появился в семи новых перегонах Солнцевской линии столичного метро

Бесплатный Wi-Fi появился в семи новых перегонах Солнцевской линии столичного метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора Wi-Fi в городском транспорте столицы «МаксимаТелеком».

«Бесплатная Wi-Fi сеть MT_FREE заработала еще в семи перегонах Солнцевской линии Московского метрополитена, на участке «Раменки» — «Рассказовка». Теперь ежедневно бесплатным Wi-Fi в метро смогут воспользоваться жители районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых проживает около 600 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время в перегонах Солнцевской линии установлено 74 базовых станции, протяженность оптического и электрического кабеля составляет около 100 км.