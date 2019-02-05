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Бесплатный Wi-Fi появился в семи новых перегонах Солнцевской линии столичного метро 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бесплатный Wi-Fi появился в семи новых перегонах Солнцевской линии столичного метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора Wi-Fi в городском транспорте столицы «МаксимаТелеком».
«Бесплатная Wi-Fi сеть MT_FREE заработала еще в семи перегонах Солнцевской линии Московского метрополитена, на участке «Раменки» — «Рассказовка». Теперь ежедневно бесплатным Wi-Fi в метро смогут воспользоваться жители районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых проживает около 600 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что в настоящее время в перегонах Солнцевской линии установлено 74 базовых станции, протяженность оптического и электрического кабеля составляет около 100 км.
«Сеть MT_FREE приходит в новые районы Москвы вместе с развитием метрополитена. В 2019 г. бесплатный Wi-Fi появится на строящемся участке «Косино» — «Некрасовка» Некрасовской линии и на перегоне «Петровский парк» — «Савеловская» Большой кольцевой линии», — приводятся в сообщении слова генерального директора «МаксимаТелеком», оператора сети MT_FREE Бориса Вольпе.
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Новости Москвы , Борис Вольпе , АГН "Москва"
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