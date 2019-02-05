Врачи «скорой помощи» в Москве получат уникальный аппарат

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва » разработали самый легкий и компактный шприцевой дозатор для введения лекарственного раствора. Инновационная разработка значительно упростит работу врачей «скорой помощи».

Вес устройства составляет всего 300 граммов. Как отмечается на официальном портале мэра и правительства Москвы , существующие дозаторы весят от 1,8 до трёх килограммов. Таким образом, новое устройство медики легко смогут носить в сумке и быстро оказывать первую помощь пациентам.

Инновационный аппарат, предназначенный для внутривенной анестезии или сердечно-легочной реанимации, получил патент и государственную регистрацию. Его производство уже запущено.

Ранее News.ru писал о том, что Южная Корея вновь признана самой инновационной страной. Второе место заняла Германия, а замыкает тройку лидеров Финляндия. Россия в этом списке потеряла две позиции и опустилась с 25-го на 27-е место, расположившись между Малайзией и Люксембургом.