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Врачи «скорой помощи» в Москве получат уникальный аппарат 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработали самый легкий и компактный шприцевой дозатор для введения лекарственного раствора. Инновационная разработка значительно упростит работу врачей «скорой помощи».
Вес устройства составляет всего 300 граммов. Как отмечается на официальном портале мэра и правительства Москвы, существующие дозаторы весят от 1,8 до трёх килограммов. Таким образом, новое устройство медики легко смогут носить в сумке и быстро оказывать первую помощь пациентам.
Инновационный аппарат, предназначенный для внутривенной анестезии или сердечно-легочной реанимации, получил патент и государственную регистрацию. Его производство уже запущено.
Ранее News.ru писал о том, что Южная Корея вновь признана самой инновационной страной. Второе место заняла Германия, а замыкает тройку лидеров Финляндия. Россия в этом списке потеряла две позиции и опустилась с 25-го на 27-е место, расположившись между Малайзией и Люксембургом.
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Новости Москвы , Mos.ru , Москва
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