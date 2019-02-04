Автобусную остановку «Метро „Тимирязевская“ перенесли

Остановку "Метро "Тимирязевская" для автобусов №12, 85, 126, 604 по улице Яблочкова при движении к улице Гончарова перенесли на 130 метров, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 4 февраля остановка перенесена назад — к дому №19 по улице Яблочкова.