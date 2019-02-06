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Московская канатная дорога возобновила работу 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева
В среду, 6 февраля, Московская канатная дорога возобновила работу после планового закрытия на два дня, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.
Пассажиры не могли воспользоваться канатной дорогой 4 и 5 февраля из-за проведения плановых технических работ.
Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
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