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Съезд с трассы М-4 «Дон» на МКАД перекрыт из-за ЧП на Липецкой улице 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение автотранспорта со съезда с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАДа полностью перекрыто из-за прорыва канализационной трубы на Липецкой улице. Об этом в понедельник сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"Съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот — в районе ТЦ "Вегас". Планируйте маршруты заранее", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей на Липецкой улице перекрыто из-за прорыва канализационной трубы. В настоящий момент утечка локализована. Движение удалось восстановить по направлению в область, движение в центр по Липецкой улице до сих пор перекрыто.
Липецкая улица — основная транспортная магистраль района Восточное Бирюлево. Она дублирует Каширское и Варшавское шоссе.
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