Съезд с трассы М-4 «Дон» на МКАД перекрыт из-за ЧП на Липецкой улице

Движение автотранспорта со съезда с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАДа полностью перекрыто из-за прорыва канализационной трубы на Липецкой улице. Об этом в понедельник сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот — в районе ТЦ "Вегас". Планируйте маршруты заранее", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на Липецкой улице перекрыто из-за прорыва канализационной трубы. В настоящий момент утечка локализована. Движение удалось восстановить по направлению в область, движение в центр по Липецкой улице до сих пор перекрыто.

Липецкая улица — основная транспортная магистраль района Восточное Бирюлево. Она дублирует Каширское и Варшавское шоссе.