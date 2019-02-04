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Движение в районе ул. Яблочкова ограничено по 15 марта из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение в районе ул. Яблочкова ограничено по 15 марта из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи с прокладкой инженерных сетей на ул. Яблочкова действуют на указанной улице в районе д. 3 по 10 февраля круглосуточно на одной полосе с сохранением существующего количества полос», — говорится в сообщении.
Также, на пересечении ул. Яблочкова и ул. Гончарова движение ограничат с 10 по 20 февраля круглосуточно на одной полосе с сохранением существующего количества полос. На указанном участке движение также будет ограничено с 20 по 28 февраля и с 28 февраля по 15 марта на одной полосе.
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