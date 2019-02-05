Аналитики заявили, что жилье в Москве стало доступнее

Консалтинговая компания Knight Frank заключила, что средний доход москвичей повышался быстрее, чем стоимость недвижимости. К этому выводу эксперты пришли, проанализировав доступность жилья в 32 городах мира. В основу исследования легло изучение и сравнение трех параметров: соотношение цены дома к доходности, ставкам по аренде и повышению цен на жилье по сравнению с увеличением размера доходов.

Специалисты отметили, что в среднем ценник на недвижимость повышался несоразмерно росту доходов, в результате превысив его на 16 процентов. В Москве, Сингапуре, Париже и Мумбаи, напротив, за последние пять лет средние темпы прироста доходов граждан оказались выше на 22 процента.

Уточняется, что проблема обеспечения работающего населения доступным жильем остается насущной для всех городов. Труднее всего приобрести жилплощадь в Гонконге, Калифорнии, а также в Канаде и Амстердаме. Об этом сообщает РБК.

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Снижение цен на жилье неизбежно

Столичные застройщики сократили до минимума (с 15 до 5 процентов) размер скидок для покупателей жилья в новостройках. Это закономерный итог трех последних месяцев 2018 года, когда на рынке наблюдался повышенный спрос. Ситуация один в один повторила картину конца 2014 года, когда инфляционные ожидания людей спровоцировали волну спроса на недвижимость, а значит, рост цен и «похудение» скидок. Собственно, произошло то, что и должно происходить в рыночной экономике (далее…)