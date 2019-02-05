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Аналитики заявили, что жилье в Москве стало доступнее 

Вечерняя Москва + ещё 4 46 минут назад
Фото: ТАСС
Консалтинговая компания Knight Frank заключила, что средний доход москвичей повышался быстрее, чем стоимость недвижимости. К этому выводу эксперты пришли, проанализировав доступность жилья в 32 городах мира. В основу исследования легло изучение и сравнение трех параметров: соотношение цены дома к доходности, ставкам по аренде и повышению цен на жилье по сравнению с увеличением размера доходов.
Специалисты отметили, что в среднем ценник на недвижимость повышался несоразмерно росту доходов, в результате превысив его на 16 процентов. В Москве, Сингапуре, Париже и Мумбаи, напротив, за последние пять лет средние темпы прироста доходов граждан оказались выше на 22 процента.
Уточняется, что проблема обеспечения работающего населения доступным жильем остается насущной для всех городов. Труднее всего приобрести жилплощадь в Гонконге, Калифорнии, а также в Канаде и Амстердаме. Об этом сообщает РБК.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Снижение цен на жилье неизбежно
Колонка обозревателя «ВМ» Александра Пыпина
Столичные застройщики сократили до минимума (с 15 до 5 процентов) размер скидок для покупателей жилья в новостройках. Это закономерный итог трех последних месяцев 2018 года, когда на рынке наблюдался повышенный спрос. Ситуация один в один повторила картину конца 2014 года, когда инфляционные ожидания людей спровоцировали волну спроса на недвижимость, а значит, рост цен и «похудение» скидок. Собственно, произошло то, что и должно происходить в рыночной экономике (далее…)
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Новости Москвы , В мире , Недвижимость , Экономика , Александр Пыпин , Москва
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