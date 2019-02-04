Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан

В Москве зацвела «мозолистая» орхидея 

Мослента 2 часа назад
Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"
«Мозолистая» орхидея расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом в понедельник, 4 февраля, агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Цветок расцвел на Фестивале «Тропическая зима», посетители смогут увидеть его в Пальмовой оранжерее.
«Мозолистая» орхидея — пафиопедилум, или венерин башмачок, мозолистый (Paphiopedilum callosum). Родина растения — Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. В природе эта орхидея растет на земле или камнях на высоте от 300 до 2 тысяч метров. Цветет поздней весной и в начале лета.
«Кроме того, в числе новых редких цветущих орхидей — венерины башмачки Дэя и Делената, дендробиум благородный, одонтоглоссумы, ликаста Скиннера, гастрорхисы и другие. Продолжает цвести самая дорогая орхидея в мире Золото Кинабалу», — добавила Архипова.
Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» будет работать до 7 апреля. Там можно увидеть какао, гуаву, папайю, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, вековые пальмы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса и сад с хищными растениями.
Мослента: последние новости
В Москве зацвела «мозолистая» орхидея Движение в центр Москвы перекрыли из-за подтопления В Москве задумали увековечить Децла
Комментарии
Новости Москвы , МГУ , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Россиян решили сажать за брань
Общество
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение