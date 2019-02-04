В Москве зацвела «мозолистая» орхидея

«Мозолистая» орхидея расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом в понедельник, 4 февраля, агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Цветок расцвел на Фестивале «Тропическая зима», посетители смогут увидеть его в Пальмовой оранжерее.

«Мозолистая» орхидея — пафиопедилум, или венерин башмачок, мозолистый (Paphiopedilum callosum). Родина растения — Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. В природе эта орхидея растет на земле или камнях на высоте от 300 до 2 тысяч метров. Цветет поздней весной и в начале лета.

«Кроме того, в числе новых редких цветущих орхидей — венерины башмачки Дэя и Делената, дендробиум благородный, одонтоглоссумы, ликаста Скиннера, гастрорхисы и другие. Продолжает цвести самая дорогая орхидея в мире Золото Кинабалу», — добавила Архипова.

Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» будет работать до 7 апреля. Там можно увидеть какао, гуаву, папайю, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, вековые пальмы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса и сад с хищными растениями.