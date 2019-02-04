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В московском метро устроили цирк 

Рамблер 1 час назад
Артисты канадского театра устроили цирковое представление на станции метро «Маяковская». Спектакль «Пассажиры», поставленный режиссёром Шеной Кэрролл, отрывок из которого и показали артисты, повествует о случайных попутчиках, встретившихся в вагоне поезда. Как правило, премьеры театра проходят в Париже, но для постановки «Пассажиры» сделали исключение: первый показ прошёл в Московском театре мюзикла. На «Маяковской» отрывок показали в качестве рекламы. Станция была выбрана из-за красивого оформления и существенного пассажиропотока: за час через «Маяковскую» проходит больше в четыре раза больше людей, чем вмещает зрительный зал в театре.
Новости Москвы , Видео , Общество
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