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Храм на 500 прихожан построят в районе Лосиноостровский 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Храм на 500 прихожан построят в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храмового комплекса на северо-востоке Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что объект возведут по адресу: Анадырский проезд, вл. 8 в районе Лосиноостровский (СВАО).
«Альтернативный участок для строительства храма был подобран вместо парка «Торфянка», где ранее планировалось осуществить строительство. Эта площадка была согласована жителями в ходе интернет-голосования на портале «Активный гражданин». На этом месте сейчас расположена деревянная часовня святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что новый каменный храм будет рассчитан на 500 прихожан. На территории также появится дом причта с воскресной школой, залом приходского совета и трапезной. Общая площадь застройки составит 995 кв. м. За основу взят проект храмового комплекса в белокаменном новгородском стиле на ул. Авиационная, вл. 30 в Щукино.
«Программа строительства православных храмов реализуется на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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