Храм на 500 прихожан построят в районе Лосиноостровский

Храм на 500 прихожан построят в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы , сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храмового комплекса на северо-востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объект возведут по адресу: Анадырский проезд, вл. 8 в районе Лосиноостровский (СВАО).

«Альтернативный участок для строительства храма был подобран вместо парка «Торфянка», где ранее планировалось осуществить строительство. Эта площадка была согласована жителями в ходе интернет-голосования на портале «Активный гражданин». На этом месте сейчас расположена деревянная часовня святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что новый каменный храм будет рассчитан на 500 прихожан. На территории также появится дом причта с воскресной школой, залом приходского совета и трапезной. Общая площадь застройки составит 995 кв. м. За основу взят проект храмового комплекса в белокаменном новгородском стиле на ул. Авиационная, вл. 30 в Щукино.