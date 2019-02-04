Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким погибших в пожаре, произошедшем в жилом доме на Никитском бульваре.

«Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре», — написал Собянин, отметив, что в настоящий момент в институте скорой помощи Склифосовского находятся двое пострадавших. По словам мэра, их жизням ничего не угрожает.

Огонь охватил жилой дом 1913 года постройки на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля. Загорелись квартиры на четвёртом и пятом этажах здания. По информации МЧС, площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.

По данным спасателей, в огне погибли семь человек. Сотрудники МЧС эвакуировали 42 жильцов дома, в том числе 8 детей.

Предварительная версия возгорания — неисправность электрооборудования. Правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.