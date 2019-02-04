Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме» 

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким погибших в пожаре, произошедшем в жилом доме на Никитском бульваре.
«Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре», — написал Собянин, отметив, что в настоящий момент в институте скорой помощи Склифосовского находятся двое пострадавших. По словам мэра, их жизням ничего не угрожает.
Огонь охватил жилой дом 1913 года постройки на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля. Загорелись квартиры на четвёртом и пятом этажах здания. По информации МЧС, площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.
По данным спасателей, в огне погибли семь человек. Сотрудники МЧС эвакуировали 42 жильцов дома, в том числе 8 детей.
Предварительная версия возгорания — неисправность электрооборудования. Правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Статус «звездного» дом приобрел из-за того, что жилплощадью в нём владеют художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и певица Любовь Казарновская. Одна из квартир принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета, который рассказал СМИ, что «сгорело всё», впрочем, к счастью никто из обитателей квартиры не пострадал.