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Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме» 

Рамблер 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким погибших в пожаре, произошедшем в жилом доме на Никитском бульваре.
«Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре», — написал Собянин, отметив, что в настоящий момент в институте скорой помощи Склифосовского находятся двое пострадавших. По словам мэра, их жизням ничего не угрожает.
Огонь охватил жилой дом 1913 года постройки на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля. Загорелись квартиры на четвёртом и пятом этажах здания. По информации МЧС, площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
По данным спасателей, в огне погибли семь человек. Сотрудники МЧС эвакуировали 42 жильцов дома, в том числе 8 детей.
Предварительная версия возгорания — неисправность электрооборудования. Правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Статус «звездного» дом приобрел из-за того, что жилплощадью в нём владеют художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и певица Любовь Казарновская. Одна из квартир принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета, который рассказал СМИ, что «сгорело всё», впрочем, к счастью никто из обитателей квартиры не пострадал.
Комментарии64
Новости Москвы , Видео , Никас Сафронов , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Сергей Собянин , Ингеборга Дапкунайте , МЧС , Москва
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