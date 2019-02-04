Движение на Липецкой улице в Москве перекрыто из-за скопления воды

Движение автомобилей на Липецкой улице на юге Москвы перекрыто из-за прорыва канализационной трубы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Из-за прорыва трубы полностью перекрыто движение на Липецкой улице, туда невозможно попасть ни со стороны МКАД, ни со стороны трассы М-4. На месте работают экстренные службы, устраняются последствия ЧП", — сказали в Госавтоинспекции.

В аккаунте ЦОДД в Twitter сообщается, что движение в сторону МКАД организовано по дублеру Липецкой улицы, а движение в сторону центра организовано по Загорьевскому проезду. Согласно данным "Яндекс. Карты", движение по ул. Липецкая затруднено, на картах затор обозначен "красным" и "бордовым" цветами.

Липецкая улица является основной транспортной артерией района Восточное Бирюлево. Она дублирует Каширское и Варшавское шоссе.