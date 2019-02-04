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Власти Москвы оказывают помощь пострадавшим при пожаре в центре города 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Власти Москвы оказывают необходимую помощь двоим пострадавшим при пожаре на Никитском бульваре, угрозы жизни нет, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел по адресу Никитский бульвар, 12, он был ликвидирован в 5.09 мск. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По данным столичного главка СК России, на данный момент обнаружены шесть тел погибших, один из них — несовершеннолетний.
"Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", — написал Собянин в Twitter.
По словам столичного градоначальника, причины произошедшего выясняются.
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