Власти Москвы оказывают помощь пострадавшим при пожаре в центре города

Власти Москвы оказывают необходимую помощь двоим пострадавшим при пожаре на Никитском бульваре, угрозы жизни нет, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин

Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел по адресу Никитский бульвар, 12, он был ликвидирован в 5.09 мск. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По данным столичного главка СК России, на данный момент обнаружены шесть тел погибших, один из них — несовершеннолетний.

"Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", — написал Собянин в Twitter.

По словам столичного градоначальника, причины произошедшего выясняются.