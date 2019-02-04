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Москвичам расскажут о девиантном поведении 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: «Очень плохие мамочки»
Жители столицы 8 февраля смогут посетить лекцию «Девиантное поведение и интернет», которую организуют в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
Выступит перед участникам Елена Дозорцева, член Ученого совета образовательного учреждения.
На сайте университета уточнили, что она расскажет, как интернет стал неотъемлемой частью жизни всех подростков и как повлиял на нее. В частности, на лекции обсудят, могут ли социальные сети привести к отклонению от нормы поведения ребенка.
Послушать об этом можно с 18:00.
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