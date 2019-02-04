Москвичам расскажут о девиантном поведении

Жители столицы 8 февраля смогут посетить лекцию «Девиантное поведение и интернет», которую организуют в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Выступит перед участникам Елена Дозорцева, член Ученого совета образовательного учреждения.

На сайте университета уточнили, что она расскажет, как интернет стал неотъемлемой частью жизни всех подростков и как повлиял на нее. В частности, на лекции обсудят, могут ли социальные сети привести к отклонению от нормы поведения ребенка.

Послушать об этом можно с 18:00.