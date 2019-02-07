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Линию московского метро перекроют для строительства другой линии 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько станций Сокольнической линии московского метро могут закрыть более чем на неделю. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает «МК».
По данным издания, участок от «Бульвара Рокоссовского» до «Красносельской» планируется закрыть с 16 по 25 февраля. Отмечается, что подобные меры связаны с необходимостью обезопасить пассажиров красной ветки метро во время проведения работ по строительству тоннеля Большой кольцевой линии, которые в эти дни будут проводиться в районе станции «Сокольники».
Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусы от станции «Черкизовская» и станции «Преображенская площадь», пишет «МК». При этом, по информации издания, запускать дополнительный общественный транспорт от «Бульвара Рокоссовского» не планируется, так как рядом находится одноименная станция Московского центрального кольца.
В столичном метрополитене информацию о закрытии участка красной ветки пока не подтвердили.
В январе в метро для проведения работ по модернизации инфраструктуры закрывали участок Арбатско-Покровской линии от «Партизанской» до «Щелковской».
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