Плод папайи похитили из Ботанического сада МГУ в Москве

Первый созревший плод папайи похитили в Москве из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе сада в понедельник.

"В выходные дни из тропиков Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" был похищен зрелый крупный плод папайи, предназначенный для дегустации 4 февраля. Все прочие плоды на дереве мелкие и недозрелые", — рассказали в пресс-службе в понедельник.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм отметил, что это "и печально, и забавно одновременно".

"Быть может, похититель вдохновился историей кражи шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи? Слава богу, плод папайи не так ценен. Подождем еще недельку — будем верить, что тогда дегустация все-таки состоится", — приводят в пресс-службе слова Ретеюма.

Как пояснили в Ботаническом саду, папайю с 10 плодами можно увидеть в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире. Она растет рядом с сахарным тростником, кардамоном, имбирем и салаккой. Возраст плодоносящего экземпляра — 4 года. Всего же в коллекции "Аптекарского огорода" три папайи. Деревья можно увидеть не только в Викторной, но и в главной Пальмовой оранжерее с тысячами орхидей, отметили в пресс-службе.

Папайя — небольшое дерево высотой до 10 метров с множеством ветвей. Родина растения — юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка.