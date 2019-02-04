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Плод папайи похитили из Ботанического сада МГУ в Москве 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: группа "Ботанический сад | Аптекарский огород" во Вконтакте
Первый созревший плод папайи похитили в Москве из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе сада в понедельник.
"В выходные дни из тропиков Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" был похищен зрелый крупный плод папайи, предназначенный для дегустации 4 февраля. Все прочие плоды на дереве мелкие и недозрелые", — рассказали в пресс-службе в понедельник.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм отметил, что это "и печально, и забавно одновременно".
"Быть может, похититель вдохновился историей кражи шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи? Слава богу, плод папайи не так ценен. Подождем еще недельку — будем верить, что тогда дегустация все-таки состоится", — приводят в пресс-службе слова Ретеюма.
Как пояснили в Ботаническом саду, папайю с 10 плодами можно увидеть в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире. Она растет рядом с сахарным тростником, кардамоном, имбирем и салаккой. Возраст плодоносящего экземпляра — 4 года. Всего же в коллекции "Аптекарского огорода" три папайи. Деревья можно увидеть не только в Викторной, но и в главной Пальмовой оранжерее с тысячами орхидей, отметили в пресс-службе.
Папайя — небольшое дерево высотой до 10 метров с множеством ветвей. Родина растения — юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка.
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Новости Москвы , Архип Куинджи , МГУ , Москва
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