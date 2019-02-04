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Москвичи смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: Flickr / preetamrai
Москвичи с февраля смогут оплатить счет за коммунальные услуги с помощью QR-кода, сообщается на сайте столичной мэрии.
Заплатить за квартиру можно будет, не вводя данные в мобильных приложениях банков, просто отсканировав смартфоном QR-код с единого платежного документа, говорится в сообщении.
Также москвичи смогут заплатить за услуги ЖКХ в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru, а также в отделениях банков и "Почты России", сообщается на сайте мэрии.
QR-код — матричный штрихкод, содержащий информацию об объекте, к которому он привязан.
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