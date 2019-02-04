Москвичи смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода

Москвичи с февраля смогут оплатить счет за коммунальные услуги с помощью QR-кода, сообщается на сайте столичной мэрии.

Заплатить за квартиру можно будет, не вводя данные в мобильных приложениях банков, просто отсканировав смартфоном QR-код с единого платежного документа, говорится в сообщении.

Также москвичи смогут заплатить за услуги ЖКХ в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru , а также в отделениях банков и "Почты России" , сообщается на сайте мэрии.

QR-код — матричный штрихкод, содержащий информацию об объекте, к которому он привязан.