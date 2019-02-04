Уникальную больницу закрыли в Москве

Единственный в России стационар, который специализировался на лечении пожилых людей, закрылся в Москве . Речь идёт о больнице № 60 на территории Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова. За год здесь проходили лечение до 10 тысяч пенсионеров и ветеранов. По словам местных жителей, главный корпус медучреждения готовится к сносу.

Старый больничный корпус имеет архитектурную ценность, но руководство центра не стремится его сохранить. Несколько месяцев здание стоит с открытыми окнами. По мнению местных жителей, его умышленно доводят до аварийного состояния, передаёт «Радио Свобода»

Перед закрытием в больничном корпусе сделали капитальный ремонт. Отвечать на вопрос, зачем его делали, и давать какие-либо другие комментарии руководство медцентра отказалось.

Администрация Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на сообщает, что во время капремонта якобы выяснилось, что «состояние здания ещё в более аварийном состоянии, чем это было выявлено при первичном техническом обследовании». В результаты работы приостановили.

«С экономической точки зрения выгоднее стало построить новый современный медицинский центр. Соответствующее решение было принято комиссией», — говорится в официальном комментарии.

Больница больше 60 лет специализировалась только на лечении пожилых людей. За это время был накоплен уникальный опыт. Но, по мнению пациентов, многое было потеряно с началом «оптимизации» в 2013 году, когда стационар вошёл в состав Центра имени Логинова.

«Тогда был взят новый курс на платное обслуживание. Администрация Центра говорит, что для больных ничего не изменилось, но это неправда. Стало меньше бесплатных услуг. Бесплатные услуги фактически стали подменяться направлениями на платные приемы. В результате изменений в 2014 году были закрыты 22 отделения из 50. В том же году было уволено более 100 докторов», — рассказывает местная жительница Ольга Михайлова.

В 2014 году новое руководство больницы № 60, в которой более 40 лет отработала кардиохирург с мировым именем Зинаида Калмыкова, предложило ей место уборщицы. Она — автор методики лечения низкими температурами, по которым работают в Китае, Франции и Японии. В 2016 году Зинаида Калмыкова умерла, противостоя «оптимизации» здравоохранения.

Ранее был «приговорён» к сносу ещё один корпус больницы, на месте которого создали стартовую площадку для реновации. Район, где находится стационар, привлекателен для застройщиков. Местные жители района опасаются, что больничную территорию будут постепенно сокращать и выводить под коммерческую застройку.

Москвичи создали петицию за сохранение больницы. В ней подчёркивается, что действия столичных чиновников противоречат президентской стратегии, согласно которой к 2030 году продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 80 лет. Авторы петиции также требуют сохранить историческое здание больницы № 60 и вернуть врачей на их прежние рабочие места.