Лев и львица резвятся в московском снегу

Львам, как и их одомашненным дальним родственникам, свойственна игривость. Когда крупный хищник находится в веселом расположении духа, он резвится и забавляется, словно маленький котенок. В Московском зоопарке азиат Роксак и его подруга Умида нередко устраивают веселые игрища, при этом инициатором подвижных развлечений, как правило, выступает самка. Именно она подбивает царственную особу к игре в догонялки. А обладатель пушистой гривы, потакая радостному настрою своей спутницы, охотно принимает участие в забавах. Весело животным бывает даже зимой, когда можно подурачиться в снегу, попрыгать через сугробы. Согреваются же южные кошки в специальных отапливаемых вольерах.