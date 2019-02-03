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Лев и львица резвятся в московском снегу 

Рамблер 47 минут назад
Львам, как и их одомашненным дальним родственникам, свойственна игривость. Когда крупный хищник находится в веселом расположении духа, он резвится и забавляется, словно маленький котенок. В Московском зоопарке азиат Роксак и его подруга Умида нередко устраивают веселые игрища, при этом инициатором подвижных развлечений, как правило, выступает самка. Именно она подбивает царственную особу к игре в догонялки. А обладатель пушистой гривы, потакая радостному настрою своей спутницы, охотно принимает участие в забавах. Весело животным бывает даже зимой, когда можно подурачиться в снегу, попрыгать через сугробы. Согреваются же южные кошки в специальных отапливаемых вольерах.
Новости Москвы , Видео , Общество
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