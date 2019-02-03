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В Новой Москве открылся детский сад на 200 мест 

Москва меняется 1 час назад
Фото: stroi.mos.ru
В Новой Москве открылся детский сад на 200 мест. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
««Это событие знаменательно для Новой Москвы. У жителей поселения Рязановское больше не будет проблем с устройством в садик детей от трех до семи лет. Здесь созданы все условия для полноценного и всестороннего развития малышей. В здании есть залы для занятий физкультурой и музыкой. Помещения для развивающих занятий оборудованы интерактивными досками и столами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что садик будет комфортным и для детей с особыми образовательными потребностями, с ними по индивидуальным программам будут заниматься специалисты.
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