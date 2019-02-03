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Началась реставрация Кремлевской больницы 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: mos.ru
Началась реставрация Кремлевской больницы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Выдано разрешение на проведение реставрации здания Кремлевской больницы в центре столицы. Зданию вернут исторический облик периода 1930-1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника», — говорится в сообщении.
Отметим, что Кремлевская больница расположена в Романов пер., д. 2/6, стр. 2 в районе Арбат. Она является объектом культурного наследия регионального значения.
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