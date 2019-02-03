Началась реставрация Кремлевской больницы

Началась реставрация Кремлевской больницы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Выдано разрешение на проведение реставрации здания Кремлевской больницы в центре столицы. Зданию вернут исторический облик периода 1930-1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника», — говорится в сообщении.

Отметим, что Кремлевская больница расположена в Романов пер., д. 2/6, стр. 2 в районе Арбат. Она является объектом культурного наследия регионального значения.