В Мосгордуме не исключили появления памятной таблички на доме Децла в столице

Как уточняет Newinform, в Мосгордуме поддержат инициативу, если она поступит в столичный парламент.

По его словам, подобная табличка может появиться на доме Толмацкого через 10 лет после смерти музыканта.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.

По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.