Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосгордуме не исключили появления памятной таблички на доме Децла в столице 

RT на русском + ещё 13 4 часа назад
Фото: © juzeppejostko / instagram.com
Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил, что на доме, в котором жил рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), может появиться памятная табличка.
Как уточняет Newinform, в Мосгордуме поддержат инициативу, если она поступит в столичный парламент.
По его словам, подобная табличка может появиться на доме Толмацкого через 10 лет после смерти музыканта.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.
По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.
RT на русском: последние новости
Собянин назвал безосновательными слухи о перебоях с завозом продуктов В Москве рассказали о графике фестивалей на 2019 год Парк московского каршеринга вырастет до 20 тысяч автомобилей в 2019 году
Новости Москвы , Евгений Герасимов , Кирилл Толмацкий , Мосгордума
Читайте также
Видео
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Попытки врачей спасти Децла попали на видео
Шоу-бизнес
Японцы поставили крест на Курилах и Абэ
В мире
В РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания
Общество
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Общество Статьи
Европа отказалась вернуть России ее миллиарды
Европа В мире
В США охранники подожгли посетителя ресторана
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение