Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил, что на доме, в котором жил рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), может появиться памятная табличка.
Как уточняет Newinform, в Мосгордуме поддержат инициативу, если она поступит в столичный парламент.
По его словам, подобная табличка может появиться на доме Толмацкого через 10 лет после смерти музыканта.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.
По некоторым данным, причиной смерти артиста могла стать остановка сердца.