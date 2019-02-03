Фотографы знаменитого агентства Magnum открыли в #Зарядье экспериментальную лабораторию. Три автора из Германии, Ирана и США фотографируют разные районы столицы, потом печатают и выставляют работы в павильоне "Купол". Экспозиция свободно открыта с 16 до 20 часов. pic.twitter.com/JVtyp5rXgh— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 февраля 2019 г.