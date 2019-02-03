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В парке «Зарядье» открылась экспериментальная фотолаборатория 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
В парке «Зарядье» открылась экспериментальная фотолаборатория Magnum Live Lab/19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге twitter.
Отмечается, что москвичи и туристы в режиме реального времени смогут наблюдать за всеми этапами, в том числе за редактированием и печатью снимков.
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