В парке «Зарядье» открылась экспериментальная фотолаборатория Magnum Live Lab/19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге twitter.
Фотографы знаменитого агентства Magnum открыли в #Зарядье экспериментальную лабораторию. Три автора из Германии, Ирана и США фотографируют разные районы столицы, потом печатают и выставляют работы в павильоне "Купол". Экспозиция свободно открыта с 16 до 20 часов. pic.twitter.com/JVtyp5rXgh— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 февраля 2019 г.
Отмечается, что москвичи и туристы в режиме реального времени смогут наблюдать за всеми этапами, в том числе за редактированием и печатью снимков.